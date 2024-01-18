В РФ ведутся разработки бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань»

Российскими специалистами завершается цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань». Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро «Стратим».

Реактивный аналог «Герань», имеющий название «Ястреб», отметили в «Стратиме», представляет из себя летающее крыло с наведением по координатам и поражающее цели на расстоянии до 350 км. Скорость полета беспилотника с двигателем внутреннего сгорания составит 300 км/ч, а скорость полета с реактивным двигателем — 700 км/ч. Дрон будет оснащен фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки составит 16 кг.

Работа над проектом будет завершена в первом полугодии нынешнего года.

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До этого сообщалось, что реактивная версия ударного беспилотного летательного аппарата «Герань», летевшего со скоростью свыше 500 км в час, была впервые применена при атаке территории Украины.

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