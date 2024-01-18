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В РФ ведутся разработки бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань»

В России завершается разработка бюджетного аналога реактивного дрона «Герань»

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Shutterstock

Российскими специалистами завершается цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань». Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро «Стратим».

Реактивный аналог «Герань», имеющий название «Ястреб», отметили в «Стратиме», представляет из себя летающее крыло с наведением по координатам и поражающее цели на расстоянии до 350 км. Скорость полета беспилотника с двигателем внутреннего сгорания составит 300 км/ч, а скорость полета с реактивным двигателем — 700 км/ч. Дрон будет оснащен фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки составит 16 кг.

Работа над проектом будет завершена в первом полугодии нынешнего года.

Ранее американский журнал Newsweek назвал кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обновленные российские беспилотники «Куб».

До этого сообщалось, что реактивная версия ударного беспилотного летательного аппарата «Герань», летевшего со скоростью свыше 500 км в час, была впервые применена при атаке территории Украины.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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