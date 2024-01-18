Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью силы ПВО в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, который летел в направлении Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал градоначальник, на месте падения обломков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

22 декабря была произведена попытка подлета украинских беспилотников к Москве. Силы ПВО также уничтожили БПЛА в городском округе Подольск.

Кроме того, 22 декабря украинские военные попытались атаковать сразу несколько регионов Российской Федерации при помощи дронов. В Министерстве обороны заявляли, что два беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

16 января в нескольких микрорайонах Воронежа были слышны взрывы. Дроны ВСУ атаковали областной центр России. Почему украинские налеты на российские города участились, продолжатся ли такие удары и как ответит РФ, разъясняется в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.