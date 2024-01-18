Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

На Украине в Николаевской области произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал телеканала «Общественное» со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

«В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

На текущий момент воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины. Незадолго до этого взрывы были в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Перед этим серия крупных взрывов произошла в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.