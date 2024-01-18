Хуситы атаковали судно в Аденском заливе

По заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом пишет ТАСС.

Согласно словам представителя движения, операция была проведена военно-морскими силами Йемена, которые использовали несколько противокорабельных ракет.

Нападение было совершено в рамках объявленной борьбы за независимость региона от власти Саудовской Аравии.

Представитель движения сообщил, что хуситы заметили прямое попадание в судно. Информации о пострадавших или повреждениях корабля пока нет.

17 января сообщалось, что США вернули хуситов в список террористических организаций. Администрация экс-президента США Дональда Трампа внесла движение «Ансар Аллах» в перечень террористических организаций в конце его президентского срока в январе 2021 года. Уже в феврале администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента Соединенных Штатов снова рассматривает вариант с возвращением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в свой список зарубежных террористических организаций.

До этого США совместно с Великобританией осуществили военную операцию против хуситов. В ночь на 12 января они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.