В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. Такая информация представлена изданием «Страна».

На текущий момент других подробностей происшествия нет.

В Харьковской и еще трех областях Украины действует воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины. Незадолго до этого взрывы были в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Перед этим серия крупных взрывов произошла в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.