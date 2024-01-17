В Белом доме рассказали о реакции Запада на отказ США от поддержки Украины

Отдельные страны Запада могут последовать примеру Соединенных Штатов и также отказаться от финансовой поддержки Украины. Об этом заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и приходим к решению, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — заявил Кирби, добавив, что некоторые страны Запада внимательно следят за сигналами из Вашингтона.

Накануне президент Литвы заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что вопрос поддержки Украины должен быть в центре внимания НАТО. Политик подчеркнул, что его страна окажет Киеву необходимую помощь в переговорах с Североатлантическим альянсом о членстве в блоке.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США продолжат поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

Ранее в Германии назвали сумму военной помощи для Украины на 2024 год.