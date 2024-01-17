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Минобороны сообщило об атаке украинских ракет и БПЛА над Брянской областью

МО сообщило о перехвате нескольких ракет и беспилотников ВСУ в Брянской области

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Над территорией Брянской области уничтожены две тактические ракеты и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают пресс-служба Минобороны России и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указывается в заявлении Минобороны.

Согласно данным оборонного ведомства, ликвидация двух тактических ракет «Точка-У» и беспилотников самолетного типа произошла с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Богомаз.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зарегистрировано.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городах Белгород и Валуйки объявили ракетную тревогу.

Ранее в Брянской области вертолет экстренно сел на автотрассу.

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