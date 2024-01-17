Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области Украины

Взрывы произошли в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Павлограде», — указывается в публикации.

Никакой дополнительной информации не приводится.

Незадолго до этого взрывы раздались в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Перед этим серия крупных взрывов произошла в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошли взрывы.