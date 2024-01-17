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В Белгороде объявлена ракетная тревога

Губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде

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belregion.ru

В городах Белгород и Валуйки Белгородской области объявили ракетную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Запущено оповещение ракетной опасности», — написал он.

Губернатор настоятельно призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете, кладовке и категорически не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендуется попасть в убежище или в любое другое безопасное место.

В ночь на 17 января администрация Белгорода объявила в городе ракетную опасность. Спустя некоторое время Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. По уточненным данным, в общей сложности были сбиты семь беспилотников. Пострадавших нет.

Ранее Гладков раскрыл последствия пресечения атаки на Белгород ракетами и беспилотниками.

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