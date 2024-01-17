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Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии

Беспилотник атаковал британский корабль неподалеку от йеменского порта Аден

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал корабль под флагом Великобритании в 60 морских милях (111 км) от йеменского порта Аден, в результате чего судно загорелось. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

«Удар БПЛА пришелся на левый борт судна», — отмечается в публикации.

Согласно информации UKMTO, сейчас возгорание уже потушили.

В координационном центре пообещали провести расследование инцидента и порекомендовали судам быть осторожными при заходе в этот район.

Накануне ВМС Великобритании сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена. Впоследствии британская компания Ambrey подтвердила данные о попадании ракеты в сухогруз Zogarafia под флагом Мальты у побережья Йемена. Судно получило небольшие повреждения.

Ранее американское судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена.

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