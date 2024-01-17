Россия подбирает место для военной базы в ЦАР

Посольство России сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР и подтвердило информацию о таких планах. Об этом сообщает телеканал «РБК».

«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центральноафриканскую Республику и его численность окончательно не определены.

До этого стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике.

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера заявил в интервью изданию The Washington Post, что около тысячи бойцов частной военной компании останутся в стране для обеспечения безопасности.

Ранее Россия направила в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи.