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Россия подбирает место для военной базы в ЦАР

Посольство сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР

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Газета.Ru

Посольство России сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР и подтвердило информацию о таких планах. Об этом сообщает телеканал «РБК».

«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центральноафриканскую Республику и его численность окончательно не определены.

До этого стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике.

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера заявил в интервью изданию The Washington Post, что около тысячи бойцов частной военной компании останутся в стране для обеспечения безопасности.

Ранее Россия направила в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи.

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