В Пакистане прокомментировали удар Ирана по своей территории

Исламабад оставляет за собой право на ответ Ирану, который нанес ракетный удар по территории Пакистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалила Аббаса Джилани.

Джилани высказал позицию Исламабада в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Выразив безоговорочное осуждение Пакистаном этой атаки, глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами. Министр отметил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на эти провокационные действия», — указано в сообщении пакистанского МИД.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе прокомментировал атаку, которую произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) на провинцию Пакистана Белуджистан.

Он отметил, что поговорил со своим коллегой — министром иностранных дел Пакистана — и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

Ранее Пакистан заявил об отзыве своего посла из Ирана.