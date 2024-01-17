Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать погибшей военнослужащей рассказала о наркотиках в ВСУ

Мать погибшей военнослужащей ВСУ: солдатам дают наркотики для подавления страха

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Украинским солдатам дают наркотики для подавления страха и сна. Об этом РИА Новости рассказала мать одной из украинских женщин-военнослужащих, которые погибли в районе Артемовска.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что «здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки — ничего; мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», — заявила женщина.

Для того, чтобы заставить солдат оставаться на боевых позициях под постоянным артиллерийским огнем и авиаударами российской армии, командиры ВСУ разрешали солдатам пить крепкий алкоголь и употреблять наркотики, которые подавляют чувство страха и позволяют долго не спать.

Женщина, опираясь на сообщения своей погибшей дочери, сообщила, что на передовой среди украинских солдат царило чувство уныния и безысходности.

До этого в Одессе военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену.

По информации украинских правоохранителей, мужчина был под наркотиками.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как военных на фронте снабжают наркотиками.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами