Украинским солдатам дают наркотики для подавления страха и сна. Об этом РИА Новости рассказала мать одной из украинских женщин-военнослужащих, которые погибли в районе Артемовска.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что «здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки — ничего; мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», — заявила женщина.

Для того, чтобы заставить солдат оставаться на боевых позициях под постоянным артиллерийским огнем и авиаударами российской армии, командиры ВСУ разрешали солдатам пить крепкий алкоголь и употреблять наркотики, которые подавляют чувство страха и позволяют долго не спать.

Женщина, опираясь на сообщения своей погибшей дочери, сообщила, что на передовой среди украинских солдат царило чувство уныния и безысходности.

До этого в Одессе военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену.

По информации украинских правоохранителей, мужчина был под наркотиками.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как военных на фронте снабжают наркотиками.