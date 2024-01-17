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В Нигере заявили, что вывод французских войск помог улучшить борьбу с террором

Министр обороны Нигера заявил, что вывод войск Франции помог в борьбе с террором

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Минобороны России

Вывод войск Франции помог в борьбе с террористами-исламистами в Сахаре. Об этом в интервью с РИА Новости заявил министр обороны Нигера, генерал Салифу Моди.

«Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой — осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом», — заявил Моди.

Генерал напомнил, что последний французский солдат официально покинул страну 22 декабря 2023 года. При этом изначально французские войска вводились на территорию африканской страны именно в рамках помощи правительству страны в борьбе с терроризмом.

Глава минобороны Нигера Моди прибыл в Россию в составе правительственной делегации.

До этого в Нигере тысячи людей на улице отпраздновали вывод французских войск.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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