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Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России для использования на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России

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Shutterstock

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о поставке беспилотных летательных аппаратов и ракет России для использования их на Украине. Его выступление транслировалось на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Во время дискуссии Абдоллахиан подчеркнул, что Тегеран никогда не поставлял Москве беспилотники и ракеты.

Министр также отметил, что украинская сторона не предоставила Ирану никаких доказательств, доказывающих, что Россия использует иранское вооружение в зоне специальной военной операции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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