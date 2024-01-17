В Госдуме заявили о проверке воинской части в ДНР, где при пожаре исчезло оружие

Депутат Александр Хинштейн пообещал устроить проверку воинской части в Донецкой народной республике, где при пожаре было утеряно оружие. Об этом депутат заявил в своем Telegram-канале.

«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками», — заявил Хинштейн.

Депутат сослался на сообщение Telegram-канала «Филолог в засаде», в котором раскрывается ситуация: на контрольно-пропускном пункте одной из частей командир приказал хранить оружие в оружейном шкафу, дополнительно запечатав его при помощи тросиков на замке. Такую меру предосторожности запрещено удалять без прямого приказа командира или явной угрозы охраняемому объекту.

Хинштейн указывает на то, что подобные меры предосторожности могут оказать пагубное влияние на безопасность самих росгвардейцев в зоне боевых действий. В условиях нападения на КПП, например, диверсантов противника, это заставит солдат потратить дополнительное время на то, чтобы взять оружие.

Депутат напомнил о подобном «идиотском приказе», когда в ноябре 2023 года в одной из частей Росгвардии на Урале командир запретил подчиненным модернизировать оружие для увеличения его эффективности. В результате огласки приказ был отменен, а командиру выписали предупреждение о неполном служебном соответствии.

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