Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Белогоровки, Красного и Богдановки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных украинских бригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

В российском министерстве отметили, что ВСУ в результате этого лишились до 290 солдат, а также потеряли один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион».

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