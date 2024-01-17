Российские средства ПВО за сутки сбили 21 украинский дрон в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и «Vampire» Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные сбили 21 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой народной республики.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов и другой техники ВСУ.

В этот же день военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне специальной военной операции, а инициатива полностью принадлежит российским войскам.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.