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ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

МО РФ: российские силы на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ отразили на Краснолиманском направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

Отмечается, что три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

Подчеркивается, что было нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 210 бойцов. Также были подбиты танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Бои шли в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные оставляют позиции под Красным Лиманом.

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