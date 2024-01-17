ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили на Краснолиманском направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

Отмечается, что три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

Подчеркивается, что было нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 210 бойцов. Также были подбиты танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Бои шли в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные оставляют позиции под Красным Лиманом.