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В Белоруссии начали проверку готовности танкового батальона

МО Белоруссии объявило о начале проверки боеготовности танкового батальона

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В Белоруссии начали проверку танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что эксперты будут оценивать готовность личного состава воинской части к выполнению задач, а также состояние вооружения и военной техники.

В декабре белорусский полковник Воробьев сообщил, что на западных границах страны ежедневно фиксируется по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации.

По его словам, степень воздушной угрозы со стороны стран НАТО постоянно возрастает. Радиолокационные средства белорусской армии регулярно обнаруживают разведывательные полеты на сопредельной территории.

Он отметил, что разведка ведется всеми возможными способами, в том числе с привлечением как беспилотных летательных аппаратов стратегического назначения, так и самолетов-разведчиков. Каждый день фиксируется три-четыре вылета с целью наблюдения за территорией Белоруссии.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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