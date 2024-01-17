Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России разработали новый кассетный боеприпас

В РФ разработали кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО

close
100%
Shutterstock

В России создали кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО), уже были проведены испытания на полигоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патентный документ.

Отмечается, что боеприпас позволит значительно повысить эффективность удаленного минирования с применением реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на больших дальностях и за короткое время.

Также на этой неделе стало известно, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах армии, он должен выйти на испытания.

Чуть ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2024 году в России продолжат оснащать Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах.

Ранее Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами