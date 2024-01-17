В России разработали новый кассетный боеприпас

В России создали кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО), уже были проведены испытания на полигоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патентный документ.

Отмечается, что боеприпас позволит значительно повысить эффективность удаленного минирования с применением реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на больших дальностях и за короткое время.

Также на этой неделе стало известно, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах армии, он должен выйти на испытания.

Чуть ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2024 году в России продолжат оснащать Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах.

Ранее Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи.