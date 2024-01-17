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Полковник в отставке ВС РФ оценил запасы вооружения ВСУ

Полковник Матвийчук: без поставок Запада ВСУ хватит оружия максимум на месяц

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Thomas Peter/Reuters

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что степень боеготовности украинской армии на сегодняшний день невысокая. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, если западные партнеры перестанут поставлять Киеву вооружение, запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит надолго.

«Те запасы, которыми они сегодня располагают, — это чистейшей воды неприкосновенные запасы. Если Запад больше ничего не дает, ну, максимум на месяц хватит им этого, чтобы выполнять какие-то задачи», — пояснил полковник в отставке.

Он добавил, что такой сценарий возможен при идеальном варианте развития событий.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью американской телекомпании ABC, что украинские военные будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.

Он пояснил, что решимость украинцев защищать свою страну не ослабевает.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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