В Одессе произошли взрывы

В Одессе утром 17 января произошли очередные взрывы. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. При этом других подробностей не сообщили.

Взрывы в Одессе уже раздавались ночью. Тогда сигналы воздушной тревоги звучали в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Накануне стало известно, что в украинском городе Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.