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В Крыму прокомментировали военный план экс-офицера США

Чегринец назвал абсолютной чепухой план экс-офицера США Годжеса по войне за Крым

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец высказался по поводу плана бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Чергинец назвал план Годжеса абсолютной чепухой.

«Попытки разговоров о Крыме — это абсолютная чепуха, которая рассчитана в первую очередь на психологическую обработку как американских граждан, так и граждан Украины», — пояснил сопредседатель Ассамблеи славянских народов.

По его мнению, на Западе любой здравомыслящий человек считает Крым частью России.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Соединенные Штаты сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот.

Экс-разведчик США Скотт Риттер предполагал, что Украина может лишиться еще нескольких городов, включая крупнейшие административные центры по типу Одессы.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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