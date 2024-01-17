В США предрекли рост преимущества России над украинскими войсками

Бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби высказал мнение о дальнейшем увеличении преимущества российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). В интервью каналу Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что Россия явно выигрывает в этом конфликте и ее преимущества будут только увеличиваться со временем.

Биби подчеркнул успехи российской армии на фронте и предположил, что огромные потери могут привести к развалу обороны ВСУ. Он также отметил, что это может стать причиной ослабления позиций Запада, который поддерживает Киев. Также по оценке Биби, переговорные позиции Запада будут ослабевать с течением времени.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что российские военные используют ночные беспилотники для ударов по Украине.

До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.