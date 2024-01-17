Военный рассказал о ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в зоне специальной военной операции, а инициатива полностью принадлежит российским войскам. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что украинская армия все еще пытается провести контратаки на некоторых направлениях, применяя в том числе беспилотники. По его словам, ВСУ пытаются организовать новую линию обороны, чтобы пережить зиму, провести мобилизацию, получить боеприпасы Запада и дальше наносить удары. Дандыкин не исключил вероятности очередной попытки контрнаступления.

Эксперт отметил, что пока у ВСУ есть люди, их продолжают бросать в бессмысленные атаки. При этом войска явно испытывают снарядный голод. Со стороны России главная задача — не дать Украине перехватить инициативу на поле боя, заключил эксперт.

До этого бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет ей совершать удары по территории Украины даже по ночам. В то время как Украина вынуждена выпускать беспилотники «чуть ли не в гаражах и на дому», российские войска массово оснащены ночными БПЛА.

Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

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