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Шефу Пентагона «незаметно» вызывали скорую помощь

ABC: к шефу Пентагона Остину в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

К шефу Пентагона Ллойду Остину 1 января вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на стенограмму звонка.

«Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными», — приводит телеканал телефонный разговор позвонившего с оператором.

До этого в Пентагоне заявили, что министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы.

1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации Остина. Министр обороны не стал информировать руководство и общественность о своем состоянии.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.

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