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В оперативных службах заявили, что больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ

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Больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, к такой ситуации привели большие потери украинской армии на Купянском направлении.

«Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что многие украинцы укрываются от военной службы, поэтому Вооруженные силы Украины не успевают восполнять потери в своих рядах.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители минобороны Украины провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российская армия возьмет под контроль регион.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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