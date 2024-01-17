Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали о подготовке к новому конфликту

RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта на Украине. Об этом в своей статье заявил обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал журналист.

По его словам, недавно модернизированные предприятия намерены увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать требованиям. В качестве примера Лентович привел завод «Сталева Воля», который специализируется на изготовлении артиллерийских орудий и вскоре начнет собирать боевые машины пехоты (БМП) и бронированные автомобили.

Ранее стало известно, что США поставили Польше рекордную партию оружия.

До этого директор польской авиастроительной компании PLZ в городе Мелец Януш Закретки заявил, что предприятие будет производить комплектующие для F-16. В частности, речь идет о фюзеляжах истребителей.

Ранее в США заявили, что армия Польши легко сровняет Львов с землей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами