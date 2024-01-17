В Польше рассказали о подготовке к новому конфликту

Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта на Украине. Об этом в своей статье заявил обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал журналист.

По его словам, недавно модернизированные предприятия намерены увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать требованиям. В качестве примера Лентович привел завод «Сталева Воля», который специализируется на изготовлении артиллерийских орудий и вскоре начнет собирать боевые машины пехоты (БМП) и бронированные автомобили.

Ранее стало известно, что США поставили Польше рекордную партию оружия.

До этого директор польской авиастроительной компании PLZ в городе Мелец Януш Закретки заявил, что предприятие будет производить комплектующие для F-16. В частности, речь идет о фюзеляжах истребителей.

Ранее в США заявили, что армия Польши легко сровняет Львов с землей.