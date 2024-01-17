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В Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны

RMF24: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации или войны

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Artur Widak/Global Look Press

Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные обязаны будут прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Как отмечается, с 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. В документе содержатся новые сведения о дате и месте явки, а также информация о последствиях для уклонистов.

«Термин «немедленно» означает, что указанное лицо должно явиться к назначенному месту не позднее, чем в течение шести часов с момента получения информации об объявлении всеобщей мобилизации или начала войны», — сказано в сообщении RMF24.

Игнорирующий повестку гражданин, который в период мобилизации или войны не прибудет к месту явки в указанный день, может получить не менее трех лет тюрьмы. Призывники, которые во время мобилизации игнорируют повестку с целью «постоянного уклонения от службы», могут получить тюремный срок от пяти лет.

2 ноября 2023 года «Российская газета» опубликовала статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в которой он оценил попытки Польши нарастить военную мощь государства и увеличить военное присутствие на Украине. Как отметил Медведев, подобные действия грозят Варшаве прямыми столкновениями с Москвой и Минском. Более того, польские власти рискуют превратить собственную страну в «гиену Европы» и развязать третью мировую войну, подчеркнул он.

Ранее в США заявили, что армия Польши легко сровняет Львов с землей.

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