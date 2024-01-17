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Экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ не успевают восполнять потери

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: многие украинцы прячутся, избегая службы

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Wikimedia Commons

Многие украинцы укрываются от военной службы, поэтому Вооруженные силы Украины не успевают восполнять потери в своих рядах. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«ВСУ не успевают восполнять потери. Дело не только в том, что никого не осталось, но и многие прячутся, избегая службы», — заявил Макгрегор.

По его словам, миллионы граждан Украины уехали из страны, а другие — живут «в нищете и отчаянии».

До этого депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что в Европе проживает почти 800 тысяч украинских мужчин, которые нарушили законы и «нелегально бежали из страны, как трусы». По его словам, европейские страны должны помочь Украине, и вернуть их обратно.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба вооруженных сил с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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