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Главы минобороны США и Украины обсудили ситуацию на фронте и нужды ВСУ

Умеров: обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на фронте и нужды ВСУ

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Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и потребности украинской армии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только что общался с министром обороны США Ллойдом Остином. Проинформировал коллегу об умелых действиях украинских военных <...>. Обсудили текущую ситуацию на фронте, усиление фортификаций, предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечение способности воздушных сил», — написал Умеров.

Он добавил, что украинское минобороны «готовится к отражению новых атак».

15 января в Пентагоне сообщили, что министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. В ведомстве отметили, что он будет выполнять свои обязанности дистанционно, прежде чем вернется в Пентагон на полную занятость.

9 января стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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Операция на Украине
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