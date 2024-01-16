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Зеленский признал, что получает вопросы о начале переговоров с Россией

Зеленский заявил, что не хочет замораживать конфликт с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе вновь заявил, что не желает замораживать вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский признался, что получает вопросы о начале переговоров с Российской Федерацией, однако он не считает, что заморозка конфликта приведет к его завершению.

«Не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — сказал он.

Глава Украины напомнил о попытках «заморозить конфликт» в Донбассе в 2014 году, но не стал говорить о том, что именно украинская сторона отказалась от выполнения Минских соглашений, лежавших в основе мирного урегулирования, обратило внимание агентство.

Также Зеленский снова попросил у лидеров стран Запада усилить санкционное давление на Россию, а также упрекнул их в побуждении Украины к деэскалации конфликта.

До этого Владимир Зеленский заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что опасения западных государств по поводу эскалации конфликта на Украине привели к тому, что Киев потерял время в конфликте с Москвой.

Ранее в ЕК оценили возможность производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

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