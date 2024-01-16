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Экс-сотрудник ЦРУ предположил, что военные поднимут восстание против Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: военные могут поднять восстание против Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, вопрос заключается в том, ликвидируют ли Зеленского или главе государства удастся найти убежище в Швейцарии или Италии.

Джонсон уверен, что украинский президент начнет терять политическую поддержку внутри своей страны. Также он полагает, что руководству Соединенных Штатов все равно, что произойдет с Владимиром Зеленским.

»Украина — это корабль, которые поврежден и не подлежит восстановлению. Он тонет», — подытожил Джонсон.

До этого Джонсон рассказывал, что Вооруженные силы РФ уничтожили важные объекты украинских войск, включая склады со снарядами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее на Украине заявили о тяжелой ситуации на поле боя из-за атак российских дронов.

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