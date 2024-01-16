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Путин признался, что его поражает сила духа российских защитников Отечества

Путин заявил, что поражен силой духа и патриотизмом защитников Отечества

Сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества поражают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение», передает ТАСС.

«Сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма поражают», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что желание применять свои лучшие качества в различных сферах гражданского служения необходимо поддерживать.

«Если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это должно быть поддержано», — отметил российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что работники местной власти в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях являются «стальными люди», которых никто и ничто не сможет сломить.

До этого президент России отметил профессионализм и мужество сотрудников Следственного комитета в обеспечении законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии.

Трамп рассказал, какие у него отношения с Путиным.

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