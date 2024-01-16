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Генсек НАТО заявил, что нельзя недооценивать российскую армию

Столтенберг: ситуация на фронте на Украине тяжелая, нельзя недооценивать Россию

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Johanna Geron/Reuters

На сегодняшний день ситуация на фронте на Украине очень тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ), российскую армию нельзя недооценивать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

«Русские атакуют. Контрнаступление, которое украинцы запустили летом, не дало тех результатов, на которые все надеялись. Россия сейчас наращивает силы, серьезно атакуя. Это серьезно, мы не должны недооценивать Россию», — сказал он.

Накануне глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По словам Зеленского, стороны «обсудили много важных вопросов».

В декабре Йенс Столтенберг назвал военную и финансовую поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги» государств, входящих в альянс.

Ранее в Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону.

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Операция на Украине
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