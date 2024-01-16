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Лондон сообщил о новом нападении на судно у берегов Йемена

ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, британская компания Ambrey подтвердила данные о попадании ракеты в сухогруз Zogarafia под флагом Мальты у берегов Йемена. Судно получило небольшие повреждения.

Инцидент также подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — говорится в сообщении.

При этом Центр не привел название судна и не раскрыл подробности случившегося.

До этого премьер Катара Мохаммед Бен Абдулрахман Аль Тани рассказал, как разрядить обстановку на Ближнем Востоке.

По его словам, решение палестино-израильской проблемы повлечет за собой деэскалацию в других частях ближневосточного региона, в частности на юге Красного моря, где хуситское движение «Ансар Аллах» в Йемене подверглось ударам со стороны Запада.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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