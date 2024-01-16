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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 65 человек на Херсонском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 65 военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены три артиллерийские системы М777 американского производства и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin».

По данным ведомства, Вооруженные силы России также уничтожили три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

16 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинские военные сдались в плен на Запорожском направлении. На распространенных кадрах видно, как украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных сил РФ.

В Минобороны также заявили, что Россия в ходе специальной военной операции занимается демилитаризацией не только Украины, но и всех стран – членов НАТО.

Ранее Минобороны сообщило об успехах сил РФ на Донецком направлении.

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