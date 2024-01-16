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Войска РФ поразили украинских солдат и технику на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 115 солдат

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Gleb Garanich/Reuters

Российские войска при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

В итоге украинские войска лишились до 115 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и двух орудий Д-30.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 280 военнослужащих и артустановку «Гвоздика».

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотников и другого оружия Вооруженных сил Украины.

Некоторое время назад военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что средства противовоздушной обороны ВСУ показали свою неэффективность на Донецком направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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