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Генсек НАТО рассказал, в чем видит повод для оптимизма

Генсек НАТО после встречи с Зеленским на ВЭФ рассказал о «поводе для оптимизма»

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Alina Yarysh/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что видит «повод для оптимизма». Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

По словам Столтенберга, день в Давосе начался со встречи с Зеленским.

«Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость», — пояснил генсек НАТО.

До этого о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказал сам Владимир Зеленский. По его словам, стороны «обсудили много важных вопросов». Речь идет о ситуации на поле боя, оборонных потребностях Киева, дальнейшем усилении систем ПВО.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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