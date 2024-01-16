Генсек НАТО рассказал, в чем видит повод для оптимизма

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что видит «повод для оптимизма». Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

По словам Столтенберга, день в Давосе начался со встречи с Зеленским.

«Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость», — пояснил генсек НАТО.

До этого о встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказал сам Владимир Зеленский. По его словам, стороны «обсудили много важных вопросов». Речь идет о ситуации на поле боя, оборонных потребностях Киева, дальнейшем усилении систем ПВО.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.