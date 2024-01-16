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Власти рассказали, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 60 раз за сутки

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион 60 раз за сутки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, украинские войска использовали дроны-камикадзе и беспилотники (БПЛА). Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород.

Гладков пояснил, что почти половина выпущенных снарядов пришлась на Белгородский район.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Журавлевка – 14 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селах Устинка и Нехотеевка – по одному осколочному боеприпасу. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

В Белгороде система ПВО сбила беспилотник, осколки которого повредили два частных домовладения.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в городе планируется установить около 200 модульных укрытий.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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