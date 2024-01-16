Власти рассказали, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион 60 раз за сутки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, украинские войска использовали дроны-камикадзе и беспилотники (БПЛА). Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород.

Гладков пояснил, что почти половина выпущенных снарядов пришлась на Белгородский район.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Журавлевка – 14 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селах Устинка и Нехотеевка – по одному осколочному боеприпасу. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

В Белгороде система ПВО сбила беспилотник, осколки которого повредили два частных домовладения.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в городе планируется установить около 200 модульных укрытий.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.