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Пулеметчика «Азова»* приговорили к пожизненному сроку за расстрел жителей Мариуполя

Суд приговорил пулеметчика «Азова» пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

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В ДНР Верховный суд республики приговорил 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному сроку лишения свободы за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Там уточнили, что Михайленко будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Следствие установило, что в марте 2022 года в Мариуполе Михайленко открыл огонь по легковому автомобилю, в котором передвигалась семья с тремя детьми. При этом машина была обклеена белыми лентами и надписями о том, что внутри находятся дети. Двоим детям и бабушке удалось спастись.

До этого старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщал, что российские военнослужащие остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов».

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

*   организация запрещена в России
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