Вашингтон намерен призвать Киев перейти к обороне

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне. Об этом пишет Bloomberg.

«Салливан передаст послание от своего босса — президента Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы... с наступления на оборону», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что Зеленский не хотел бы публично об этом говорить, но смысл подобного решения понимает. Украинский президент чувствует необходимость отрицать тот факт, что конфликт зашел в тупик, поэтому его целью остается «формула мира», которая включает в себя территориальную целостность Украины, евроатлантические гарантии безопасности для нее и специальный трибунал для расследования «военных преступлений» России.

До этого американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter) выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.