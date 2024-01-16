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Украинский командующий заявил об «активной обороне» на восточном фланге

Командующий ВСУ Сырский: идет «активная оборона» на восточном фланге

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Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска на восточном фланге сейчас находятся в состоянии «активной обороны». Его слова приводит Reuters.

Сырский отметил, что такая оборона заключается в том, чтобы держать Вооруженные силы России в напряжении, выискивая возможности для нанесения удара, пока войска РФ стремятся вернуть инициативу.. По его словам, как с украинской, так и с российской стороны интенсивность боевых действий снизилась, при этом у ВСУ недостаточно боеприпасов, требуются поставки от Запада.

Несмотря на это, генерал-полковник высказал мнение, что у Украины были возможности создать, как он выразился, «искусственное преимущество» и выйти вперед.

На прошлой неделе сообщалось, что Сырский призвал США поставить Украине устаревшие американские штурмовики А-10, которые смогут оказать поддержку наземным украинским силам.

В конце декабря минувшего года Сырский признавал, что ВСУ находятся в сложной ситуации на Артемовском, Краснолиманском, Купянском и Северском направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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