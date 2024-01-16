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Стало известно о неэффективности украинских сил ПВО на Донецком направлении

Эксперт Марочко: украинские средства ПВО неэффективны на Донецком направлении

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины неэффективны на Донецком направлении в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, о неэффективности ПВО в своих докладах вышестоящему руководству сообщил руководящий состав подразделений ВСУ, расположенных под Донецком.

Марочко подчеркнул, что плохая работа средств ПВО приводит к большим потерям у украинских войск — как бронетехники, так и личного состава.

Согласно обнародованным данным Министерства обороны России за 15 января, ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли более 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, а также две самоходные артустановки «Гвоздика».

Также Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Воронежской и Белгородской областями России.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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