В Раде выступили за мобилизацию депутатов

Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк назвал справедливой возможную мобилизацию части своих коллег в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются <...> В действующее законодательство попадают и депутаты предыдущих созывов. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду», — заявил Цымбалюк.

Он уточнил, что по действующему законодательству от мобилизации освобождены в том числе депутаты прошлых созывов. По его словам, если исключить все категории, не подлежащие мобилизации, то из 450 парламентариев в Верховной раде можно отправить воевать до 100 народных избранников. Цымбалюк отметил, что для рассмотрения любых законопроектов в Раде должно оставаться минимум 300 депутатов.

До этого госпогранслужба Украины сообщила, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну начали пытаться пересечь государственную границу в зимних маскировочных костюмах.

Ранее стали известны суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.