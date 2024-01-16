В Турции считают, что Запад не готов к миру на Украине

Турция пока не видит готовности Запада к мирным переговорам по Украине с Россией, в связи с чем ситуация может зайти в тупик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой. Господин президент неоднократно повторял, что в мирном процессе не будет проигравших. Мы продолжаем свои посреднические усилия с надеждой на то, что конфликт удастся урегулировать», — заявил источник.

В Анкаре считают, что возобновление переговоров в рамках стамбульского процесса должно помочь прекратить огонь, однако в данный момент ни одна из сторон конфликта к этому не готова.

До этого дипломатический источник РИА Новости в Москве заявил, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут проходить не на основе «формулы» украинского лидера Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.