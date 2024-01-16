Под Купянском выявлено увеличение числа западной бронетехники у ВСУ

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об увеличении количества западной бронетехники на вооружении ВСУ под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники», — сообщил Марочко.

По его словам, меньше всего заметны на этом направлении немецкие танки Leopard, однако заметно выросло число американских БМП Bradley и бронетранспортеров M113, а также боевых машин пехоты CV90 шведского производства.

До этого военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции противника и взяты в плен украинские солдаты.

Взятым в плен раненым украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.