Уклонисты на Украине начали маскироваться при попытке пересечь границу

Госпогранслужба Украины сообщила, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну начали пытаться пересечь государственную границу в зимних маскировочных костюмах. Об этом пишет украинское издание «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По данным издания, пограничникам удалось задержать двух уклонистов в белых маскхалатах в селе Топалы в Одесской области на границе с Молдавией. Отмечается, что купить камуфлирующий костюм на украинских маркетплейсах можно менее чем за тысячу гривен ($25).

13 января сообщалось, что пограничники Украины задержали гражданина Молдавии при попытке незаконной переправы украинца, нежелающего вступить в армию.

До этого глава украинского министерства обороны Рустем Умеров назвал неприемлемым торможение законопроекта о мобилизации на Украине и объявил о готовности откорректированного варианта.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, сразу после начала российской специальной военной операции в этой стране. Призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, военнообязанным гражданам от 18 лет запрещено покидать страну.

9 января сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным украинцам за взятку помогали получить разрешение на выезд за границу.

Ранее были названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.