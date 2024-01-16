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Российский ЗРК «Тор» уничтожил на Купянском направлении два разведывательных дрона ВСУ

ЗРК «Тор» уничтожил на Купянском направлении два разведывательных дрона ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Купянском направлении расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены два разведывательных дрона «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.

Расчет, заняв боевую позицию, с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся вражеские беспилотники, а затем произвел пуски ракет с целью их уничтожения.

По словам командира зенитного ракетного комплекса «Тор» с позывным «Небо», бойцы в круглосуточном режиме наблюдают за воздушным пространством. Противник ежедневно пытается проводить разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Поэтому только за последние дни зенитчики сбили несколько десятков украинских дронов «Лелека-100», «Фурия», «Валькирия».

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе после атаки украинских беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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